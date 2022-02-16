كوريا الشمالية تصدر عملات تذكارية بمناسبة رحيل زعيمها السابق

المصدر: يونهاب

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أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أمس الثلاثاء بأن كوريا الشمالية ستصدر عملات معدنية تذكارية بمناسبة الذكرى السنوية المقبلة لعيد ميلاد زعيمها السابق الراحل، في خطوة لإثارة أجواء احتفالية بمناسبة العيد الوطني.

وقررت اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية إصدار عملات ذهبية وفضية احتفالا بالذكرى السنوية الثمانين لمولد "كيم جونغ-إيل" الزعيم السابق الراحل ووالد الزعيم الحالي "كيم جونغ-أون"، والتي تصادف يوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وأظهرت صورة منشورة أن العملات المعدنية منقوش عليها صورة الزعيم السابق الراحل "كيم جونغ-إيل"، ويظهر على الجانب الآخر منها صورة لما يزعم الشمال أنه مسقط رأس "كيم" عند سفح جبل بايكدو، أعلى جبل في شبه الجزيرة الكورية.

وغالبًا ما يصدر الشمال عملات معدنية تذكارية بمناسبة أحداث الذكرى السنوية والأحداث التاريخية.

وأقيم حفل موسيقي للفنون في يومه الثالث في بيونغ يانغ يوم الاثنين. وتضمنت الفعاليات الأخرى حفل أقامه الاتحاد النسائي الاشتراكي الكوري، وندوة خطابية حول إنجازات الزعيم الراحل ومسابقات الطبخ، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وفي غضون ذلك، وزعت دار نشر اللغات الأجنبية في كوريا الشمالية كتابًا مصورًا يسلط الضوء على جهود الزعيم السابق لتعزيز العلاقات بين بيونغ يانغ وموسكو. ويتكون الكتاب من 240 صفحة، ويتضمن صورًا لأربع جولات من مؤتمرات القمة بين البلدين في أعوام 2000 و2001 و2002 و2011 عندما تولى "كيم جونغ-إيل" السلطة.

ويُعرف "كيم" بأنه كان مهتما بتحسين علاقات بيونغ يانغ مع موسكو، والتي شهدت توترا أثناء تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991.

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