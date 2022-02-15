رد فعل حذر من ألمانيا على إعلان روسيا سحب قواتها جزئياً من حدود أوكرانيا

المصدر: د ب ا

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أبدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك رد فعل حذرا على إعلان روسيا عن انسحاب جزئي لقواتها من الحدود مع أوكرانيا.

وقالت بيربوك اليوم الثلاثاء، خلال أول زيارة رسمية لها لإسبانيا: "أي خطوة حقيقية للتهدئة ستكون مدعاة للأمل"، مضيفة في المقابل عقب محادثاتها مع نظيرها الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أنه يجب التحقق من ذلك بدقة.

كما شدد وزير الخارجية الإسباني على أنه لا يزال من السابق لأوانه التعليق على تصريحات موسكو، مضيفا أنه إذا كان هناك انسحاب روسي حقيقي، فسيكون ذلك "خبرا رائعا".

وفي تلك الأثناء، التقى المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين للحديث عن نزع فتيل الأزمة.

وأكدت بيربوك أن المخرج من الأزمة "تم تحديده بوضوح"، وقالت: "لا يمكن الوصول إلى هذا المخرج سوى عبر المحادثات. عروضنا لا تزال مطروحة على الطاولة. ويمكنني القول بالنيابة عن الحكومة الألمانية إننا أكدنا ذلك اليوم في موسكو".

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