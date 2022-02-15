بايدن وجونسون: لا تزال هناك فرصة للدبلوماسية في أوكرانيا

المصدر: ا ف ب

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اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأميركي جو بايدن في محادثات هاتفية بينهما "الإثنين" أنه لا تزال هناك "فرصة للدبلوماسية" لحل الأزمة القائمة حاليا حول أوكرانيا.

وأشار متحدّث باسم رئيس الوزراء البريطاني إثر المحادثات إلى أن جونسون وبايدن "أطلعا بعضهما البعض على فحوى المحادثات التي أجرياها مؤخرا مع القادة العالميين.

وتوافقا على أنه لا تزال هناك فرصة للدبلوماسية ولتراجع روسيا عن تهديداتها لأوكرانيا".

وجدد الرجلان التأكيد على أن أي توغل في أوكرانيا "سيؤدي إلى أزمة طويلة الأمد مع روسيا وإلى أضرار كبيرة لروسيا والعالم".

وشددا على ضرورة وقوف الدول الغربية "صفا واحدا في مواجهة التهديدات الروسية وخصوصا عبر فرض مجموعة عقوبات واسعة في حال تصاعد العدوان الروسي".

كذلك شدّدا على "ضرورة تقليص البلدان الأوروبية اعتمادها على الغاز الروسي، في خطوة ستطال أكثر من أي خطوة أخرى، صلب مصالح روسيا الاستراتيجية".

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