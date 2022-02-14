«المجرم الجوال» في قبضة شرطة نيو مكسيكو

المصدر: وكالات

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ألقت الشرطة في كبرى مدين ولاية نيو مكسيكو الأميركية القبض على رجل يشتبه في طعنه 11 شخصا، ما أسفر عن إصابة اثنين بجروح خطيرة، في مواقع متعددة في المدينة.

واستجابت الشرطة لبلاغ في مدينة ألباكركي عن وقوع حادث طعن وسط المدينة الساعة 11:15 من صباح الأحد بالتوقيت المحلي.

ونقلت أسوشيتد برس عن شرطة ألباكركي إن رجلا أصيب بجروح في يده وعولج في مستشفى محلي، مشيرة إلى أن المشتبه به كان يستقل دراجة وكان مسلحا بسكين كبيرة.

على بعد ميلين إلى الشرق، بالقرب من جامعة نيو مكسيكو، تلقت الشرطة مكالمة أخرى تفيد بتعرض شخص آخر للطعن في ذراعه. وقالت إن الضحية نقل إلى المستشفى.

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