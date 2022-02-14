أوكرانيا تعتزم تخصيص 600 مليار دولار لضمان استمرار حركة الطيران

المصدر: د ب ا

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أعلنت الحكومة الأوكرانية في وقت متأخر من مساء أمس الأحد أنها تعتزم تخصيص أكثر من 6ر16 مليار هريفنا (ما يعادل نحو 600 مليار دولار) لضمان استمرار حركة الطيران عبر مجالها الجوي خلال الأزمة الحالية.

ويأتي هذا الإعلان على خلفية الهبوط الاضطراري في مولدوفا لرحلة طيران متجهة من مطار فونشال الواقع في جزيرة ماديرا البرتغالية إلى العاصمة الأوكرانية كييف في وقت سابق من يوم الأحد.

وقالت شركة الطيران الأوكرانية منخفضة التكلفة "سكاي آب" في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الشركة الأجنبية المؤجرة للطائرة منعت الرحلة من دخول المجال الجوي الأوكراني بسبب التحذيرات الأمريكية من غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

وتحدثت وزارة البنية التحتية الأوكرانية عن صعوبات بسبب "التقلبات في سوق التأمين".

وكانت شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه.إل.إم) أوقفت رحلات الطيران مع أوكرانيا يوم السبت.

وقالت شركة (كيه.إل.إم) إن قرار وقف الرحلات يأتي استنادا إلى "تقييم شامل للوضع الأمني هناك".

فيما أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران يوم الأحد أنها تراقب الوضع عن كثب في أوكرانيا.

وقالت المجموعة: "إنه يتم دراسة تعليق حركة الطيران، ولكن ليس هناك قرار بهذا الشأن في الوقت الحالي".

وحذرت الإدارة الأمريكية يوم الجمعة من أن روسيا قد تهاجم أوكرانيا قبل يوم 20 فبراير الجاري، في ظل حشد موسكو لعشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع جارتها.

وينفي الكرملين بشدة مثل هذه المزاعم، فيما دعت عدة دول رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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