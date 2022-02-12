مسؤول أمريكي كبير: روسيا تخطط لبدء غزو أوكرانيا الأربعاء

المصدر: واشنطن - وكالات

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صرح مسؤول أمريكي كبير اليوم السبت، بأن روسيا تخطط لبدء غزوها لأوكرانيا يوم الأربعاء المقبل. ولم يوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، مدى موثوقية المعلومات الاستخباراتية.

يأتي هذا فيما، حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية السبت من أن الولايات المتحدة «سترد بحزم وتفرض تكاليف باهظة وفورية على روسيا» إذا غزت أوكرانيا. وبحسب البيت الأبيض، شدد بايدن على أنه «فيما تبقى الولايات المتحدة مستعدة للجوء إلى الدبلوماسية، بالتنسيق الكامل مع حلفائنا وشركائنا، نحن مستعدون في الوقت نفسه لسيناريوهات أخرى».

وأكد بايدن مجدداً أن غزو أوكرانيا «سيتسبب بمعاناة إنسانية كبيرة ويضعف موقف روسيا» بحسب البيت الأبيض.

وكانت واشنطن أعلنت الجمعة أن غزواً لأوكرانيا قد يكون وشيكاً، وهي اتهامات وصفها الكرملين بأنها «استفزازية».

وحفل السبت بالجهود الدبلوماسية. فقبل مكالمته مع بايدن، أجرى بوتين مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تحدث كذلك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني أولاف شولتس على أن يتصل لاحقاً بالرئيس الأمريكي.

وفي وقت سابق، أكّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن المسار الدبلوماسي ما زال «مفتوحاً» لتجنب صراع في أوكرانيا، لكنه يتطلب «وقف التصعيد» من موسكو وحواراً بحسن نية.

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