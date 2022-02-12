سفينة شحن تغلق مضيق البوسفور

المصدر: إسطنبول - كونا

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أعلنت السلطات التركية، اليوم، تعليق حركة السفن عبر مضيق البوسفور في الاتجاهين، بين بحري (مرمرة) و(الأسود)، بسبب تعطل سفينة شحن تحمل علم ليبيريا، خلال مرورها بالمضيق.

وقالت مديرية أمن السواحل التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية، في بيان، إن عطلاً حدث في محرك سفينة الشحن (شنغ ماي)، التي يبلغ طولها 295 متراً، أثناء عبور مضيق إسطنبول.

وأشارت إلى أن السفينة تحمل علم ليبيريا، وعلى متنها نحو 170 ألف طن من الفحم، وكانت قادمة من كولومبيا باتجاه ميناء (زونغولداق) التركي، المطل على البحر الأسود شمالي البلاد.

وبحسب البيان، انتقلت ثلاث قاطرات بحرية وزورق واحد إلى مكان تعطل السفينة في المضيق، من أجل إنقاذها، وجرى تعليق عبور السفن الأخرى.

يشار إلى أن مضيق البوسفور يصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ويعتبر مع مضيق (الدردنيل)، الحدود الجنوبية بين قارة آسيا وأوروبا، ويبلغ طوله 30 كيلومتراً، ويتراوح عرضه بين 550 و3000 متر.

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