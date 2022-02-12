في أوكرانيا.. الجميع أخذ التهديدات على محمل الجد

المصدر: كييف - أ.ف.ب

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شارك آلاف الأوكرانيين، حاملين علم بلادهم، في مسيرة بوسط كييف، السبت، من أجل إظهار وحدتهم، فيما تكثّف واشنطن تحذيراتها من «غزو روسي» وشيك.

وقالت الطالبة ماريا شتشربينكو، وهي تحمل لافتة كتب عليها «سأبقى هادئة. أحب أوكرانيا»، إن «الهلع لا يفيد. يجب أن نتّحد ونناضل من أجل استقلالنا». أما عائلة نوفوسيلسكي، التي جاءت للتظاهر مع ابنتيها زوريانا (7 أعوام)، وروما (4 أعوام)، اللتين كانتا تلوّحان بالعلم الأوكراني، فقالت «نحن هنا، لنظهر أننا لسنا خائفين».

ورغم ذلك، يأخذون التهديدات على محمل الجد: «اشتروا أخيراً أدوات لإطفاء الحريق، ومصابيح كهربائية، ومؤناً، كما وضعوا خطة للهرب إلى ملاجئ قرب منزلهم ومكان عملهم».

على وقع النشيد الوطني «سنضحي بالروح والجسد من أجل حريتنا»، بدأت التظاهرة من المبنى الأحمر، التابع لجامعة تشيفتشينكو الوطنية، لتنتهي في ميدان الاستقلال، مركز ثورتَين مؤيدتين للغرب عامي 2005 و2014.

وهتف المتظاهرون «أوكرانيا متّحدة»، و«الأوكرانيون سيقاومون».

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