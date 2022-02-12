رئيس تركمانستان يتنحى

المصدر: عشق أباد- د.ب.أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن رئيس تركمانستان، قربانقلي بردي محمدوف، "السبت"، تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية السوفييتية السابقة.

ونقلت وسائل إعلام تركمانية عن محمدوف، البالغ من العمر 64 عاماً، قوله إنه يرغب بعد قضائه 15 عاماً كرئيس لتركمانستان، في تسليم السلطة إلى قيادة أصغر سناً.

وحددت اللجنة الانتخابية في تركمانستان، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 12 مارس المقبل.

وعين محمدوف، نجله في منصب نائب رئيس حكومة تركمانستان قبل عام، وطلب منه الاهتمام بتحديث نظام الدولة، وتحسين الحوكمة.

ويُنظر إلى نجل محمدوف، البالغ من العمر 40 عاماً، على أنه سوف يخلف والده في منصب رئيس البلاد، حيث سيكون مسؤولاً كذلك عن إدخال التكنولوجيا الرقمية على نظام إدارة الدولة الغنية بالنفط والغاز.

وكان من المقرر أن تنتهي الفترة الرئاسية الحالية لمحمدوف عام 2027. ويبلغ تعداد سكان تركمانستان، الدولة المطلة على بحر قزوين، حوالي 6 ملايين نسمة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز