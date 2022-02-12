العالم في صور
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سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني / رويترز
مركبات عسكرية أمريكية تنتشر في الحسكة عقب هجوم داعشي على سجن بالمدينة السورية / أ.ب
ليبيون يتسوقون بسوق للمنتجات في العاصمة طرابلس في مؤشر لعودة الحياة في البلاد / أ.ف.ب
مزارعون يتفقدون حقولهم في عاصمة مدغشقر أنتاناناريفو قبيل وصول إعصار «باتسيراي» / أ.ف.ب
فرق الإنقاذ المغربية عقب انتشال جثمان الطفل ريان بعدما ظل عالقاً في بئر لخمسة أيام / أ.ف.ب
أصحاب القوارب في بنغلاديش يعانون جراء الضباب الكثيف في مياه نهر بوريجانجا / أ.ف.ب
فرنسيون يسيرون على ضفاف نهر السين في باريس عقب تخفيف قيود كورونا / رويترز