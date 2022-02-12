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العالم في صور

سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني / رويترز

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سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني / رويترز

 

مركبات عسكرية أمريكية تنتشر في الحسكة عقب هجوم داعشي على سجن بالمدينة السورية / أ.ب

 

 


ليبيون يتسوقون بسوق للمنتجات في العاصمة طرابلس في مؤشر لعودة الحياة في البلاد / أ.ف.ب

 

 

مزارعون يتفقدون حقولهم في عاصمة مدغشقر أنتاناناريفو قبيل وصول إعصار «باتسيراي» / أ.ف.ب

 

 

فرق الإنقاذ المغربية عقب انتشال جثمان الطفل ريان بعدما ظل عالقاً في بئر لخمسة أيام / أ.ف.ب

 

 

أصحاب القوارب في بنغلاديش يعانون جراء الضباب الكثيف في مياه نهر بوريجانجا / أ.ف.ب

 

 

فرنسيون يسيرون على ضفاف نهر السين في باريس عقب تخفيف قيود كورونا / رويترز

 

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