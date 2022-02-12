أوكرانيا.. الحرب قاب قوسين

المصدر: عواصم - وكالات

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أصبح وقوع الحرب في أوكرانيا أقرب من أي وقت مضى في ظل المخاوف التي تنتاب العالم من غزو روسي وشيك، إذ طالبت دول موظفيها غير الأساسيين ورعاياها بمغادرة البلاد، بالتزامن مع محادثات من المنتظر أن يجريها الروس مع الأمريكيين والفرنسيين، لتجنّب وقوع الحرب.

وطلبت الولايات المتحدة، من جميع الموظفين غير الأساسيين في سفارتها بكييف، مغادرة أوكرانيا، بسبب احتمال حصول غزو روسي.

وقالت وزارة الخارجية، في تحذير السفر المحدث، إنها أعطت الأمر بمغادرة غالبية الموظفين الأمريكيين المعينين مباشرة من سفارة كييف، بسبب التهديد المستمر من تحرك عسكري روسي. وأضافت المذكرة، أنّ وزارة الخارجية ستعلق الخدمة القنصلية في السفارة الأمريكية في كييف، والإبقاء على وجود قنصلي محدود، في لفيف بغربي أوكرانيا، للتعاطي مع حالات طارئة.

كما أوصت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم، الرعايا الألمان، الذين لا يعتبر وجودهم إلزامياً، بمغادرة أوكرانيا على المدى القصير، بسبب عدم استبعاد وقوع نزاع عسكري.

وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أنّ التوتر بين روسيا وأوكرانيا، تفاقم في الأيام الأخيرة، بسبب وجود وحدات عسكرية روسية كبيرة، وتنقلها قرب الحدود الأوكرانية، منبهة في توصياتها إلى المسافرين، أنها لا تستبعد وقوع نزاع عسكري.

وأصدرت إسرائيل تحذيراً من السفر لأوكرانيا، إذ قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنّه سيتم إجلاء أقرباء الدبلوماسيين من أوكرانيا. وطُلب من المواطنين الإسرائيليين، التسجيل عبر أحد الروابط.

إلى ذلك، دعت الكويت رعاياها في أوكرانيا، إلى مغادرة البلاد، حفاظاً على سلامتهم، والتواصل مع السفارة الكويتية في كييف. وطالبت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، الكويتيين الراغبين في السفر إلى أوكرانيا، بتأجيل سفرهم في الوقت الراهن.

بدورها، أكدت بريطانيا مجدداً، اعتزامها عدم إرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا.

وقال وكيل وزارة الدفاع البريطانية، جيمس هيبي، اليوم السبت، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورفاقه، يودون أن تكون لديهم القدرة أن يقولوا إن تحركهم المحتمل، جاء نتيجة لعدوان غربي في أوكرانيا.

وأضاف أنه لهذا السبب، من المهم جداً توضيح أنه لن يتم لعب دور نشط في أوكرانيا.

وأوضح هيبي أنه سيتم خلال العطلة الأسبوعية الحالية، سحب كل الجنود البريطانيين الذين شاركوا في مهمة لتدريب أوكرانيين على استخدام صواريخ بريطانية مضادة للمدرعات.

وفيما رفضت السفارة الروسية في واشنطن، ما أسمتها مزاعم الحكومة الأمريكية، باعتزام موسكو غزو أوكرانيا في الأيام المقبلة، باشرت روسيا، خفض وجودها الدبلوماسي في أوكرانيا، مؤكدة أنها تخشى استفزازات من جانب السلطات الأوكرانية أو بلد آخر.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان: «خوفاً من استفزازات محتملة من نظام كييف أو دول أخرى، قررنا بالفعل ترشيد الطواقم في بعثات روسية في أوكرانيا، نظراً لنفوذ واشنطن ولندن الكبير على كييف، نعتبر أن زملاءنا الأمريكيين والبريطانيين، على علم ببعض التحركات التي يُعد لها في أوكرانيا، التي من شأنها تعقيد الوضع بشكل كبير في مجال الأمن».

في الأثناء، يُجري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثات هاتفية جديدة مع نظيريه الأمريكي، جو بايدن، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، فيما من المنتظر أن يتحدث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى نظيره الروسي، سيرجي لافروف.

واعتبر بلينكن أنّ المحادثات لحظة مفصلية في الأزمة، وأنّ واشنطن جاهزة لما قد يحصل.

وأضاف: «لا نزال نرى مؤشرات مقلقة جداً إلى تصعيد روسي، بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود مع أوكرانيا، إذا كانت روسيا مهتمة فعلاً بحل الأزمة التي افتعلتها بنفسها، من خلال الدبلوماسية والحوار، فنحن مستعدّون للقيام بذلك».

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