روسيا تعلن خفض طاقمها الدبلوماسي في أوكرانيا

المصدر: وكالات

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باشرت روسيا خفض وجودها الدبلوماسي في أوكرانيا مؤكدة السبت أنها تخشى "استفزازات" من جانب السلطات الأوكرانية أو "بلد آخر" وسط تحذيرات متصاعدة من غزو روسي محتمل لجارتها.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان "خوفا من استفزازات محتملة من نظام كييف أو دول أخرى، قررنا بالفعل ترشيد الطواقم في بعثات روسية في أوكرانيا".

وتابعت "نظرا لنفوذ واشنطن ولندن الكبير على كييف (..) نعتبر أن زملاءنا الأميركيين والبريطانيين على علم ببعض التحركات التي يُعد لها في أوكرانيا التي من شأنها تعقيد الوضع بشكل كبير في مجال الأمن".

وحذرت واشنطن الجمعة من غزو روسي وشيك محتمل لأوكرانيا وقد وصفت موسكو هذه التصريحات بأنها "هستيريا" فيما دعت كييف إلى "التحلي بالهدوء".

ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت محادثات هاتفية مع نظيريه الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون في حين يتحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وباشرت روسيا السبت أيضا مناورات بحرية جديدة واسعة النطاق في البحر الأسود. وتجري موسكو كذلك مناورات عسكرية واسعة في بيلاروس قرب حدود الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

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