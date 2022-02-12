ضحايا «باتسيراي» في مدغشقر ترتفع إلى 111 قتيلاً

المصدر: (انتاناناريفو - أ.ف.ب)

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أعلنت فرق الإنقاذ في مدغشقر أنها أحصت 17 ضحية إضافية للإعصار «باتسيراي» لترتفع حصيلة القتلى إلى 111 شخصاً بعد أسبوع على ضرب الإعصار الجزيرة الكبيرة الواقعة في المحيط الهندي.

وأكد المكتب الوطني لإدارة الأخطار والكوارث في مدغشقر أن 87 شخصاً من أصل 111 لقوا حتفهم في إقليم ايكونغو (شرق). وأحصت السلطات نحو 18 ألف منكوب، فيما نزح أكثر من 30 ألف شخص من منازلهم، واقتلع الإعصار آلاف المنازل أو ألحق بها أضراراً بالغة.

وضرب الإعصار الاستوائي باتسيراي مدغشقر ليل السبت-الأحد وطال منطقة ساحلية زراعية تمتد على طول 150 كلم، وذات كثافة سكانية منخفضة، قبل أن يتجه غرباً إلى داخل الجزيرة مسبباً فيضانات في الأنهر دمرت حقول الأرز «خزان» مدغشقر، ما يثير خشية من تدهور الوضع الإنساني.

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