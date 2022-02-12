واشنطن تكشف أن غزو روسيا لأوكرانيا سيكون جواً ثم براً

المصدر: وكالات

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قال مسؤول الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أمس الجمعة، إن الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا "قد يبدأ في أي لحظة".

وأوضح سوليفان في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض، أن روسيا على الأرجح ستبدأ هجومها على أوكرانيا جوا قبل أن تبدأ عملية الغزو البري، لكنه لم يحدد موعدا مؤكدا للاجتياح.

ورغم تلميحاته، قال سوليفان إن "ذلك لا يعني أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اتخذ قراره النهائي في هذا الصدد".

وأضاف أن "الهجوم الروسي يشمل العاصمة كييف وأجزاء أخرى من أوكرانيا"، مشيرا إلى أن موسكو "ستبحث عن ذريعة أو عمل مضلل لغزو أوكرانيا".

وكرر سوليفان مطالبة الأمريكيين في أوكرانيا بمغادرة البلاد "فورا".

من جهة أخرى، قال سوليفان إن القوات الأمريكية في شرق أوروبا "لن تخوض حربا ضد روسيا في أوكرانيا"، لكنه أوضح أن "قواتنا في شرق أوروبا تحت تصرف حلف الناتو".

وتوقع المصدر أن يجري الرئيس جو بايدن مكالمة هاتفية بنظيره الروسي، في محاولة لثنيه عن غزو أوكرانيا.

وقال: "أتوقع أن يتباحث الرئيس بايدن هاتفيا مع الرئيس بوتن، لكن ليس لدي أي شيء لأعلنه في الوقت الراهن".

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