واشنطن ستبيع أندونيسيا 36 مقاتلة إف-15 مقابل 14 مليار دولار

المصدر: أ ف ب

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنّ الولايات المتحدة وافقت أمس الخميس على بيع أندونيسيا 36 مقاتلة إف-15 مقابل 14 مليار دولار، في صفقة تأتي بعيد إعلان جاكرتا أنّها أبرمت مع باريس صفقة لشراء 42 مقاتلة رافال فرنسية.

وقالت الوزارة إنّ حيازة أندونيسيا هذه المقاتلات "ستعزز أمن شريك إقليمي مهم يمثل قوة استقرار سياسية وتقدم اقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، من دون أن تأتي على ذكر الصين التي يسعى الرئيس جو بايدن للتصدي لنفوذها الإقليمي المتنامي.

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