«الصحة العالمية» تزف لأفريقيا خبراً ساراً

المصدر: جنيف - وكالات

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أعلنت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا ماتشيديسو مويتي، الخميس، انتقال القارة إلى «مرحلة السيطرة» على جائحة كورونا، وأن ارتفاع معدلات التطعيم سيلعب دوراً حاسماً في مساعدة الأفارقة على التعايش مع المرض.

وقالت المسؤولة بمنظمة الصحة العالمية: «رغم استمرار (كوفيد19) معنا على المدى الطويل، فإن هناك ضوءاً في نهاية النفق. هذا العام يمكننا وقف الفوضى، والدمار الذي خلفه الفيروس في طريقه، واستعادة السيطرة على حياتنا».

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن ماتشيديسو مويتي قولها: «على مدى العامين الأخيرين أصبحت القارة الأفريقية أكثر ذكاء وأكثر سرعة وأفضل استجابة للزيادات الجديدة في حالات كوفيد، رغم العقبات، بما في ذلك التفاوت الهائل في الحصول على اللقاحات، حيث تمكنا من تجاوز عاصفة (كوفيد19) بمرونة، لكنه كلفنا ثمناً باهظاً بوفاة أكثر من 242 ألف شخص وألحق أضراراً جسيمة باقتصاداتنا».

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