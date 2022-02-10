أردوغان يتعافى من كورونا

المصدر: أ ف ب

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تعافى الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان من إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19) بعد خمسة أيام على ثبوت إصابته، بحسب ما أعلن طبيبه مساء اليوم.

وقال الطبيب سركان طوبال أوغلو إنّ "نتائج اختبارات بي سي آر (تفاعل البوليميراز المتسلسل) التي أجريت خلال اليومين الماضيين أتت سلبية. أعتقد أنّ الرئيس سيكون قادراً قريباً، اعتباراً حتى من الغد، أن يستأنف أنشطته الاعتيادية".

وأكّد الطبيب أنّ أعراض المرض زالت تماماً عن أردوغان منذ يومين، كما أنّ فحوص الدم لم تظهر وجود أي مشكلة.

ويحتفل أردوغان في نهاية الشهر الجاري بعيد ميلاده الـ68.

أما بالنسبة إلى زوجة الرئيس أمينة أردوغان، التي أصيبت بدورها بالفيروس، فلا تزال تظهر عليها "أعراض طفيفة"، وفقاً للطبيب.

وفي تغريدة على "تويتر"، قال مدير الإعلام في القصر الرئاسي فخر الدين ألتون إنّ "رئيسنا استعاد صحته والحمد لله بأسرع ما يمكن".

وكان أردوغان تلقّى الجرعة الثالثة من اللقاح المضادّ لكوفيد في يونيو الماضي.

ووفقاً للطبيب طوبال أوغلو، فإنّ هذا التطعيم أتاح للرئيس تجاوز هذه المحنة بدون مشاكل.

وسجّلت تركيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 85 مليون نسمة، نحو 12 مليون إصابة و90 ألف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

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