استطلاع: ماكرون يعزّز مركزه الأول في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

المصدر: أ ف ب

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قال استطلاع جديد للرأي أمس الأربعاء إن الرئيس إيمانويل ماكرون لا يزال يحتل المرتبة الأولى بين المرشحين للانتخابات الرئاسية، لكن المرتبة الثانية تبقى محل نزاع بين مارين لوبان وفاليري بيكريس وإريك زمور.

وبحسب الاستطلاع الجديد، الذي أجراه مكتب ELABE الاستشاري، فإن الديناميكية الانتخابية لا تزال تضمن لإيمانويل ماكرون المكانة الأولى بين منافسيه كما أحرز تقدماً ليصل إلى حديد 26% من توقعات التصويت.

خلفه مباشرة، ما زالت مارين لوبان تحتل المركز الثاني (15.5٪) واليمينية فاليري بيكريس (15٪) تقاتلان للوصول إلى الجولة الثانية، مع تسجيل تراجعهما خلال الأسبوع الماضي.

من جهته، حاز زعيم حزب "استعادة فرنسا" إريك زمور على 13٪ من الأصوات بزيادة طفيفة قدرها 0.5٪.

في غضون ذلك، تبقى أحزاب وشخصيات اليسار المختلفة في ذيل القائمة، باستثناء جان لوك ميلانشون الذي حصد 10٪. يليه زعيم حزب الخضر يانيك جادو (4.5٪) وسكرتير الحزب الشيوعي الشيوعي فابيان روسيل (4٪) ووزيرة العدل السابقة كريستين توبيرا (3.5٪) .

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