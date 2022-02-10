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اندلاع حريق مهول في مبنى قيد الإنشاء بأوكلاهوما الأمريكية

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  • البيان
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نشب حريق مهول في فندق ومجمع سكني يتألف من خمسة طوابق في شمال غرب أوكلاهوما سيتي، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الثلاثاء، بحسب "يورونيوز".

ووأفاد رجال الإطفاء بأن البناء لا يزال قيد الإنشاء.

وقال بيني فولكرسون، رئيس إدارة الإطفاء بمدينة أوكلاهوما، إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات بسبب الحريق، الذي استمر لأكثر من أربع ساعات، وتسبب بأضرار جسيمة.

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