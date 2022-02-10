صعود النفط بفعل هبوط حاد في المخزونات

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات حكومية هبوطا بحوالي خمسة ملايين برميل في مخزونات الخام في الولايات المتحدة وارتفاع الطلب على الوقود إلى مستوى قياسي.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 77 سنتا، أو 0.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 91.55 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 30 سنتا، أو 0.34 بالمئة، إلى 89.66 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات النفط في أكبر مستهلك للخام في العالم هبطت 4.8 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 410.4 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 في حين سجل الطلب على المنتجات النفطية مستوى قياسيا مرتفعا عند 21.9 مليون برميل يوميا على مدار الأسابيع الأربعة الماضية.

وينبئ النشاط القوي لمصافي التكرير في الولايات المتحدة بشح في المعروض في الأسواق في الأشهر المقبلة.

وتلقى سوق النفط دعما أيضا من بواعث قلق حيال التهديد المستمر للإمدادات من دولة الإمارات العربية التي تعرضت لهجمات من جماعة الحوثي في اليمن، وأيضا المخاوف المرتبطة بحشد روسيا الآلاف من قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا.

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