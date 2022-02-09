عواصف مدمّرة تضرب غرب أستراليا.. فيديو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اجتاحت عواصف شديدة منطقة بيلبارا في غرب أستراليا خلال ليلة أمس، وهطلت أمطار غزيرة على المناطق النائية، مما ألحق أضراراً بالمنازل والمدارس والطرق.

وتلقت ماربل بار في شمال الولاية أكثر من 100 ملم من الأمطار في غضون 24 ساعة فقط، بينما غمرت مياه الفيضانات مدينة التعدين توم برايس، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

ومن المتوقع حدوث عواصف في الفترة المتبقية من الأسبوع.

جدير بالذكر أن مكتب الأرصاد الجوية (BoM) حث السائقين على التحقق من حالة الطريق قبل السفر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز