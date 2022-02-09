الأزمة الأوكرانية ماكرون متفائل وموسكو لا ترى جديداً

المصدر: دبي - البيان

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يبدي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد محادثات مع الرئيسين الروسي والأوكراني، تفاؤلاً إزاء إمكانية تحقيق تقدّم باتّجاه خفض التوتر بين روسيا والغرب حول أوكرانيا. وفي مؤتمر صحافي مشترك أعقب محادثاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي في كييف، قال إنه يعتقد أن هناك إمكانية لتحقيق تقدّم على جبهتين.

ولفت إلى أن زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي التقاه أول من أمس، أكدا التزامهما باتفاقيات مينسك للسلام المبرمة عام 2015 بشأن النزاع الأوكراني. وأضاف «هناك حلول ملموسة وعملية ستسمح لنا بتحقيق تقدّم». وأعلن زيلينسكي من جانبه أنه يتوقع عقد قمة قريباً مع قادة كل من روسيا وفرنسا والمانيا.

قبل هذه التصريحات حدث جدل فرنسي روسي بشأن «المناورات العسكرية»، إذ نقل مسؤول فرنسا عن بوتين وعده لماكرون بعدم إجراء مناورات جديدة، لكن موسكو نفت صحتها. ولم تكتفِ روسيا بنفي التصريحات الفرنسية، بل بدأت بالفعل مناورات جديدة في جنوب البلاد قرب الحدود مع أوكرانيا.

ماكرون الذي وصل أمس إلى كييف قادماً من موسكو، قال إنه حصل من بوتين على تأكيد «بعدم حصول تدهور أو تصعيد» في الأزمة. ونقلت وكالة فرانس برس عن ماكرون قوله «كان الهدف بالنسبة إليّ وقف اللعبة لمنع حصول تصعيد وفتح احتمالات جديدة (...) تحقق هذا الهدف بالنسبة إليّ».

وقال الكرملين إن التصريحات الفرنسية بأن بوتين وعد ماكرون بأن موسكو لن تقوم بمناورات عسكرية جديدة بالقرب من أوكرانيا «غير صحيحة».

وكان مسؤول فرنسي قال إن بوتين قطع هذا الوعد خلال محادثاته مع ماكرون. لكن وكالة رويترز نقلت عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن روسيا وفرنسا لم تتمكنا بعد من التوصل إلى اتفاق على تخفيف التوتر حول أوكرانيا، ولو أنه أشار إلى أن الاجتماع «وفر الأساس للمزيد من العمل بهذا الخصوص».

مناورات روسية

ولم تكتف روسيا بنفي عدم إجراء مناورات، بل بدأت بالفعل في مناورات عسكرية جديدة في جنوب البلاد، وفقاً لوكالات أنباء روسية نقلت عن متحدث باسم قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية قوله إن الأسابيع الثلاثة من المناورات التكتيكية الليلية ستشمل أنظمة صواريخ ودبابات ومركبات مدرعة.

كما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن ست سفن حربية روسية تتجه إلى البحر الأسود قادمة من البحر المتوسط للمشاركة في مناورات بحرية. وكانت موسكو أعلنت سابقاً أن قواتها البحرية ستجري مجموعة شاملة من التدريبات تشمل جميع أساطيلها في يناير وفبراير من المحيط الهادي إلى المحيط الأطلسي، وأن أن ثلاثة آلاف مناورة ستجرى في الجنوب خلال 2022.

رد أوكراني

أوكرانيا أيضاً تخطط لمناورات عسكرية بدءاً من 10 فبراير. هذا ما قاله وزير دفاعها أوليكسي ريزنيكوف في وقت متأخر الاثنين مؤكداً أن المناورات العسكرية ستستمر حتى 20 فبراير، وهي رد على المناورات العسكرية الروسية في روسيا البيضاء بالقرب من حدود أوكرانيا الشمالية.

وصلت قوات تعزيز أمريكية كذلك إلى رومانيا، لتعزيز الدول الأعضاء في حلف الناتو، وذلك في ظل حشد روسيا لقواتها على الحدود الأوكرانية.

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