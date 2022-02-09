نتيجة «كوفيد19» خلال 4 دقائق في الصين

المصدر: (بكين - أ. ف. ب)

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طوّر علماء صينيون اختباراً جديداً لكشف الإصابة بفيروس «كوفيد19» نتيجته دقيقة كاختبار «بي سي آر» الذي يجرى في المختبر، لكنه يعطي النتائج في غضون دقائق، وفق مقال نشرته مجلة «نيتشر بايوميديكل إنجنييرنغ» العلمية.

ويبدو أن باحثين في جامعة فودان الصينية في شنغهاي وجدواً بديلاً سريعاً. وفي البحث الذي نشر في المجلة العلمية، قال فريق الباحثين إنه طوّر مستشعراً يستخدم الإلكترونيات الدقيقة لتحليل عينات الحمض النووي التي تجمع بواسطة مسحة. وهذا المستشعر المتصل بجهاز محمول، يجعل الحصول على نتيجة في «أقل من أربع دقائق» أمراً ممكناً، على ما أوضح مطوّروه الذين أشاروا إلى أن هذا الجهاز الذي يتمتع بـ«حساسية عالية» يوفر السرعة وسهولة التشغيل والنقل.

وبهدف اختبار هذه التقنية الجديدة، أخذت عينات من 33 شخصاً مصاباً بالفيروس. وأجريت فحوص «بي سي آر» بالتوازي للمقارنة بين الطريقتين. وبحسب المنشور، فإن النتائج التي أظهرتها التقنيتان متطابقة. وقال باحثو جامعة فودان إنه بمجرد تطوير الأجهزة، ستستخدم في الكثير من الأماكن من بينها المطارات والمستشفيات وحتى «في المنزل».

وبالإضافة إلى بطئها من حيث النتائج، تتطلب فحوص «بي سي آر» بنية تحتية ومختبرات لا تملك الكثير من البلدان النامية سوى عدد محدود منها. ويشكل هذا الأمر عقبة أمام عمليات التتبع والكشف عن الإصابات بالوباء. وتعد الصين واحدة من أكبر منتجي اختبارات «بي سي آر» في العالم.

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