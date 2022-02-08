مقتل 30 إرهابياً في مالي

المصدر: أ ف ب

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قتل 30 إرهابياً مطلع فبراير في منطقة ليبتاكو في مالي على أيدي عناصر مجموعة تاكوبا الأوروبية للوحدات الخاصة والقوات المسلحة المالية، التي ترافقهم في القتال، وفق ما أعلنت هيئة الأركان الفرنسية اليوم الثلاثاء، على خلفية توتر دبلوماسي بين باماكو وباريس.

وقالت هيئة الأركان إنّها "المرة الأولى التي تسفر فيها عملية تشارك فيها قوة من مالي منخرطة مع تاكوبا عن مثل هذه الحصيلة"، مشيرة إلى أنّ هذه العملية نفّذت في الفترة الممتدة ما بين 1 و6 فبراير في منطقة "المثلث الحدودي" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وأدّت أيضاً إلى مصادرة "العديد من التجهيزات والمكوّنات لتصنيع العبوات الناسفة".

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