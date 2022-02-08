تناثر الجثث في الطرقات جراء اشتباك عنيف بين عصابات مكسيكية.. فيديو

المصدر: البيان

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أسفر اشتباكات عنيفة بين عصابات مكسيكية عن مقتل 16 شخصا بعد نزاع مسلح، حيث تم لف 10 جثث في بطانيات وتركها متناثرة في الشوارع، وعُثر على 6 جثث أخرى "معلقة" في مستودع قريب، وفق "روسيا اليوم".

وقال المدعي العام بالولاية، فرانسيسكو موريللو، إن "الجثث العشر التي عُثر عليها في الشوارع وجدت في بلدية فريسنيلو بولاية زاكاتيكاس بوسط المكسيك يوم السبت الماضي".

وفي الوقت نفسه، تم العثور على الجثث الست الأخرى معلقة داخل مستودع في مجتمع بانفيلو ناتيرا القريب.

واعتقلت السلطات شخصين تم القبض عليهما ينقلان جثة منفصلة في اليوم السابق، حيث أشار موريللو أن "الاثنين يخضعان الآن للتحقيق في جرائم القتل الـ16 الأخرى".

ولم يتم التعرف على أي من الجثث الـ 16 حتى يوم السبت، لكن الشرطة وصفت الضحايا بأنهم جميعهم من الذكور.

تناثر الجثث في الطرقات جراء اشتباك عنيف بين عصابات مكسيكية.. فيديوhttps://t.co/aF0hUyuohC#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/KXHjmqZ2FC — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 7, 2022

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