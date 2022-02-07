هجمات الإرهاب تحصد 785 شخصاً بأفريقيا في يناير

المصدر: القاهرة - البيان

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كشف تقرير عدسة الإرهاب في أفريقيا، عن عدد ضحايا العمليات الإرهابية والنزاعات الداخلية في القارة السمراء خلال الشهر الأول من العام الجاري 2022. وأكد التقرير الصادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن قارة أفريقيا فقدت خلال يناير الجاري ما يزيد على 785 شخصاً. وتصدر إقليم غرب أفريقيا أعداد القتلى بواقع 351 قتيلاً، فيما يرجع ذلك بشكل كبير إلى الهجمات التي وقعت في نيجيريا، لاسيما خلال الأسبوع الأول من يناير، بواقع 19 عملية إرهابية. وعزا التقرير ذلك إلى ارتفاع أعداد القتلى في بوركينا فاسو، نظراً للأوضاع الأمنية المتدهورة التي تشهدها البلاد بسبب الأحداث الأخيرة. وتتبع التقرير، خط سير الجماعات الإرهابية، وخرج بتوصيات وتقديرات للموقف الأمني الحالي والمستقبلي في القارة الأفريقية.

وسلط التقرير الضوء على إقليم غرب أفريقيا، الذي احتل المرتبة الأولى من حيث أعداد الضحايا في يناير، حيث سجلت دولة نيجيريا في أول أسبوع من الشهر سقوط ما يزيد على 200 قتيل، قبل أن يصل عدد القتلى في نهاية الشهر إلى نحو 302. وسجل إقليم شرق أفريقيا المرتبة الثانية من حيث أعداد القتلى، بواقع 337 قتيلاً. ووفق التقرير، فإنه وعلى الرغم من التراجع الطفيف في أعداد القتلى خلال الشهر الجاري، إلا أن الطريق مازال طويلاً أمام الدول الأفريقية للقضاء تماماً على الإرهاب.

وسقط 642 قتيلاً خلال يناير من العام الماضي في قارة أفريقيا، فيما شهد شهر فبراير سقوط 413 قتيلاً، و1835 في مارس، و409 في أبريل، و766 في مايو، و694 في يونيو، و822 في يوليو، و1313 في أغسطس، و1006 في سبتمبر، و559 شخصاً في أكتوبر، مقابل 748 في نوفمبر، و883 شخصاً في ديسمبر 2021، وفقاً لما كشفته تقارير عدسة الإرهاب في القارة.

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