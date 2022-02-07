هذه الرتبة سيمنحها بوتين لرئيس بيلاروسيا في الجيش الروسي

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو في مقابلة أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين وعد بمنحه رتبة كولونيل في الجيش الروسي، مضيفاً أن الرئيس الروسي، من جهته، سيكون برتبة جنرال.

وقال في مقابلة مع الصحافي فلاديمير سولوفيوف المعروف بترويجه لسياسة الكرملين إن «بوتين برتبة كولونيل، وقد وعد بأن يمنحني رتبة كولونيل. ولم يفعل ذلك بعد».

قال للمذيع الذي انفجر ضاحكاً، بحسب مقطع فيديو بثه حساب الرئاسة البيلاروسية على منصة تلغرام، «لقد وعد بأنه سيفعل ذلك».

حاول الصحافي التشكيك في صحة تصريحات لوكاشنكو الذي أصر عليها، وأكد أن وعد بوتين كان بمنحه رتبة كولونيل في «الجيش الروسي» أو «الجيش السوفييتي»، قبل أن يتابع قائلاً إن الرئيس الروسي، وهو كولونيل سابق في الاستخبارات السوفييتية «سيكون برتبة جنرال».

اعتاد لوكاشنكو الذي يدافع الكرملين عن نظامه بقوة، إطلاق التصريحات الغريبة. ولم يكشف قط عن السياق الذي وعده فيه الرئيس الروسي بالترقية العسكرية.

ورد عندما أشار الصحافي أنه من الصعب على رئيس دولة مستقلة أن يكون ضابطاً في جيش دولة أخرى «هذه مشكلتي وليست مشكلتك».

كانت العلاقات مضطربة بين لوكاشنكو الذي يحكم البلاد منذ 1994 وموسكو. منذ خريف 2020، غيّر لهجته وبات يقدّم نفسه على أنه الحصن الأخير لروسيا في وجه الأطماع الغربية، حتى أنه وعد بمرافقتها في حملة عسكرية في أوكرانيا إذا لزم الأمر.

تعتمد بيلاروس بشكل كبير على الائتمانات المالية الروسية وعلى إمدادات النفط والغاز من جارتها كذلك. وتدور شائعات أن الكرملين يسعى لإدماجها مع روسيا، لكن تم نفي ذلك.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز