مقتل 5 جنود و20 إرهابياً بإطلاق نار وعمليات أمنية في باكستان

المصدر: إسلام أباد، كابول- وكالات

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أعلن الجيش الباكستاني، الأحد، مقتل خمسة من جنوده، بإطلاق نار من أفغانستان، في هجوم تبنته حركة طالبان الباكستانية.

وقال جهاز العلاقات العامة التابع للجيش، تعليقاً على الهجوم الذي وقع في منطقة كورمه في إقليم خبر بختونخوا، عند الحدود الأفغانية، إن «باكستان تدين بشدة، استخدام الإرهابيين للأراضي الأفغانية». وأعلنت «حركة طالبان باكستان» لاحقاً، مسؤوليتها عن الهجوم.

بالموازاة، قال بلال كريمي نائب الناطق باسم حكومة طالبان الأفغانية «نؤكد للدول الأخرى، وخاصة جيراننا، أنه لن يسمح لأحد باستخدام أراضي أفغانستان ضدهم».

من جهة أخرى، ذكر الجيش الباكستاني، أن 20 إرهابياً قتلوا، خلال عمليات أمنية في منطقتي بانجور وناوشكي بإقليم بالوشيستان.

وذكرت صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية، أن قوات الأمن، أنهت عملية التطهير، طبقاً لما ذكرته مديرية العلاقات العامة للخدمات الداخلية الباكستانية، الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، في بيان صحافي.

وأضافت المديرية أن «الإرهابيين هاجموا معسكرات قوات الأمن في منطقتي ناوشكي» وبانجور، مساء الأربعاء الماضي. وتم صد الهجومين، بنجاح، برد فوري من قبل قوات في الموقعين. وفي منطقة ناوشكي، قتل تسعة إرهابيين.

وفي منطقة بانجور، صدت قوات الأمن الهجوم الإرهابي، بعد تبادل كثيف لإطلاق النار، وفر الإرهابيون من المنطقة. ونفذت قوات الأمن أيضاً، عملية تطهير لمطاردة الإرهابيين المختبئين في المنطقة المجاورة.

كما جرى قتل أربعة إرهابيين فارين، على الأقل، في منطقة بانجور، بينما طوقت قوات الأمن، أربعة إرهابيين في اليوم التالي، طبقاً لما ذكرته المديرية. وتم قتل جميع الإرهابيين، الذين طوقتهم قوات الأمن، في عملية جرت السبت، بعد رفضهم الاستسلام.

وأصيب 11 جندياً، وقتل ثلاثة إرهابيين، لهم صلة بتلك الهجمات أيضاً، الجمعة.

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