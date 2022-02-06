هل يسهم بناء ميناء «ندايان» بوضع أفريقيا على ساحة الاقتصاد العالمي؟

المصدر: (القاهرة - د. أيمن سمير)

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ترى القيادة الإماراتية أهمية خاصة في تعزيز العلاقات مع أفريقيا، وتعمل المؤسسات والكيانات الاقتصادية الإماراتية على دعم ومساندة الاقتصاد الأفريقي وتحسين حياة الشعوب الأفريقية، فما آفاق اتفاقية «دي بي ورلد» موانئ دبي العالمية لبناء ميناء «ندايان» السنغالي، وكيف يمكن أن تساعد دبلوماسية الموانىء الإماراتية على تعزيز الربط الاقتصادي بين أفريقيا والعالم؟

عندما استضافت دبي الدورة الخامسة للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في 6 ديسمبر 2019، عرض رجال الأعمال الأفارقة على نظرائهم في الإمارات التحديات والعراقيل التي تعوق تطور اقتصاديات الدول الإفريقية، وفي مقدمة هذه التحديات تلك المشاكل والعقبات التي تتعلق بالنقل وعدم وجود موانئ كافية للتصدير والاستيراد سواء للتجارة البينية بين 54 دولة تتشكل منها القارة الإفريقية، أو التبادل التجاري بين أفريقيا والعالم.

ففي الوقت الذي تبلغ التجارة بين الدول الأوروبية وبعضها البعض نحو 70 %، وفي آسيا نحو 59 %، لا تزيد التجارة بين الدول الأفريقية عن 18 %، كما أن أفريقيا تمثل 2 % فقط من حجم التجارة الدولية، وفق إحصائيات منظمة التجارة العالمية، وبحسب ما قاله وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية.

واستجابة منها لهذا التحدي، وتعزيزاً للعلاقات الإماراتية الإفريقية بدأت «دي بي ورلد» (موانئ دبي العالمية) في العمل على توسيع حجم أعمالها وشراكتها مع الدول الإفريقية حتى تزيد من الربط الاقتصادي والتجاري بين دول القارة والعالم، وفي هذا السياق، وبحضور الرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليم، قامت «دي بي ورلد»، والحكومة السنغالية بوضع حجر الأساس لبدء العمل في بناء ميناء «ندايان» الجديد، والذي يقع على بعد 50 كيلو متراً من ميناء داكار الحالي على المحيط الأطلسي، بحسب وكالة رويترز التي نقلت عن سلطان أحمد بن سليم، رئيس شركة «دي بي ورلد» (موانئ دبي العالمية) قوله: «إن شركته ستطور وتدير محطة حاويات تبلغ مساحتها 300 هكتار، إضافة إلى تمويل وتصميم البنية التحتية البرية والبحرية، وأن هذا يمثل مستقبلاً أكثر إشراقاً، لأن هذا الميناء الجديد سيكون سبباً في زيادة النمو الاقتصادي والازدهار وفرص العمل».

فما هي أفاق الاتفاقية الجديدة بين السنغال و«دي بي ورلد»، وكيف يمكن أن تساعد الإمارات في تعزيز الربط الاقتصادية بين أفريقيا والعالم ؟

رؤية دولة

ترى القيادة الإماراتية أهمية خاصة في تعزيز العلاقات الإفريقية والإماراتية، ولهذا تعمل جميع المؤسسات والكيانات الاقتصادية الإماراتية العملاقة على دعم ومساندة الاقتصاد الإفريقي وتحسين حياة الشعوب الإفريقية.

ويأتي إنشاء «دي بي ورلد» لميناء «ندايان» الجديد ليكشف ويؤكد على الدور التنموي الذي تقوم به الإمارات وشركاتها العابرة للحدود، في المساهمة الجادة نحو وضع القارة الإفريقية في مكانها الصحيح على ساحة الاقتصاد العالمي عبر تعزيز التجارة داخل القارة أو بين أفريقيا والعالم، بما ينعكس إيجابياً على الخطط التنموية التي تعمل عليها العديد من الدول الإفريقية، خاصة بعد نجاح القارة الإفريقية في التوصل لاتفاقية التجارة الحرة، والتي دخلت العمل بالفعل العام الماضي، والتي تسمح بتخفيض الرسوم الجمركية إلى الصفر على نحو 90 % من البضائع، وفق ما نقلته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية.

لكن نجاح اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية يستلزم وجود شبكة نقل لوجستية على أعلى مستوى، وهذا ما يوفره نموذج الميناء الجديد الذي تعمل عليه «دي بي ورلد» في السنغال، حيث سيعمل الميناء الجديد وفق أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الموانئ في العالم، كما أن هذه الاتفاقية بين السنغال و«دي بي ورلد» توضح الأساس الراسخ والثقة المتبادلة التي تقوم عليها العلاقات الإماراتية الإفريقية، حيث تبلغ التجارة بين الدولة والقارة الإفريقية نحو 18 مليار يورو، يمر جزء رئيسي منها عبر موانئ دبي، كما يوجد ما يقرب من 21 ألف شركة إفريقية في دبي، وفق احصائيات 2018، بحسب وليم ستينهاوس، مؤسس مجموعة التواصل الإماراتية الإفريقية.

دعم بلا شروط

حجم الاستثمار الضخم في ميناء «ندايان» والذي يبلغ 3.68 مليارات درهم نحو«1.13 مليار دولار» والذي يعد أكبر استثمار لمجموعة «دي بي ورلد» في موانئ أفريقيا، حيث تستثمر «دي بي ورلد» - داكار 837 مليون دولار في المرحلة الأولى من مشروع الميناء الجديد، فيما يعد أكبر استثمار يضخه القطاع الخاص في تاريخ السنغال، ومن المقرر ضخ 290 مليون دولار استثمارات في المرحلة الثانية من المشروع، وفق بيان رسمي صادر عن «دي بي ورلد» ونقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، في 31 ديسمبر الماضي.

ويكشف هذا الاستثمار الضخم أن الإمارات مستعدة وقادرة على مساعدة الدول الإفريقية رغم كل التحديات، حيث إن جائحة كورونا لم تنته بعد، ولهذا تضع الدول الإفريقية الدعم الإماراتي لجهود التنمية الإفريقية في «مكان ومكانة» خاصة، لأنه أولاً دعم غير مشروط، ويأتي في ظل تحديات اقتصادية وصحية عالمية غير مسبوقة، وهذا ما عبرت عنه كلمات المسؤولين الأفارقة، لعل آخرها كلمات الإشادة والثناء من الرئيس السنغالي ماكي سال، وإشارته هو وأعضاء حكومته، باحترافية ومهنية «دي بي ورلد» عندما قال الرئيس السنغالي: «إن «دي بي ورلد»- داكار، مشروع مشترك بين شركة الخدمات اللوجستية ومقرها دبي، وهيئة ميناء داكار (بي.أيه.دي)... نحن على أهبة الاستعداد لتحول هيكلي في اقتصادنا عبر هذا المشروع الضخم».

وتراهن أفريقيا على موانئ دبي لربط أفريقيا بالعالم، بحسب كلمة بول كاجامي، رئيس رواندا، التي جاءت في الدورة السادسة للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي نظمته غرفة دبي و«إكسبو 2020 دبي».

المؤكد أن التجارة هي المستقبل، والموانئ هي عصب التجارة الدولية، و«دي بي ورلد» سوف تظل يداً من أيادي الدولة الإماراتية الممدودة دائماً بالخير والعطاء للجميع.

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