العالم في صور

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مقعد بوركينافاسو فارغاً خلال قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في أكرا بعد تعليق الاتحاد الأفريقي لعضويتها ــ أ.ف.ب

عودة الحياة الطبيعية إلى العاصمة السويدية ستوكهولم عقب رفع قيود "كورونا" ـــ أ.ف.ب

جنود أوكرانيون خلال تدريبات عسكرية بالقرب من كييف ــ إي.بي.إيه

مهاجرون يتدفئون في مخيم بمدينة مونتيري المكسيكية قبل مواصلة رحلتهم إلى الأراضي الأمريكية ــ رويترز

فرق الإنقاذ تتأهب لإنقاذ الطفل ريان الذي سقط في بئر عميقة بمدينة شفشاون المغربية ـــ رويترز

عمال يحاولون إصلاح أعمدة الكهرباء في مدينة بوانت ديسني الموريشيوسية عقب إعصار مداري ضرب البلاد ــ أ.ف.ب

طوق أمني حول المنزل الذي قتل فيه زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في بلدة أطمة السورية ــ أ.ف.ب

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