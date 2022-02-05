قوة إفريقية إلى غينيا بيساو لإرساء الاستقرار

المصدر: أكرا - أ.ف.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أنها سترسل قوة لإرساء الاستقرار في غينيا بيساو، التي نجا رئيسها عمر سيسوكو إمبالو هذا الأسبوع من محاولة انقلاب أسفرت عن 11 قتيلاً.

لا يحدد بيان «إيكواس» الذي نُشر الليلة قبل الماضية بعد قمة لقادة المجموعة في أكرا، موعد نشر القوة ولا يتضمن معلومات عن عناصرها. ولم ترغب رئاسة غينيا بيساو في الإدلاء بتصريح.

وجاء في البيان أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قررت بسبب «التطورات الأخيرة» في غينيا بيساو، «إرسال قوة دعم لإرساء الاستقرار في البلاد».

ونجا الرئيس إمبالو البالغ 49 عاماً والذي يحكم البلاد منذ 2020، الثلاثاء الماضي من محاولة انقلاب. وهاجم مسلحون مقرّ الحكومة الذي يقع على طريق المطار، فيما كان الرئيس والوزراء يعقدون داخله جلسة حكومية استثنائية.

وخرج إمبالو سالماً من مقر الحكومة الذي شهد تبادلاً كثيفاً لإطلاق النار على مدى ساعات. وقُتل 11 شخصاً في الهجوم، بحسب الحكومة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز