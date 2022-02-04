بوتين وشي يجتمعان في قمة ببكين اليوم الجمعة

المصدر: د ب ا

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يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الزعيم الصيني شي جينبينج في بكين اليوم الجمعة، حيث من المتوقع بشكل كبير أن يقدم الرئيسان عرضا كبيرا لصداقتهما المتنامية في الوقت الذي لاتزال فيه الأزمة الأوكرانية على أشدها.

وتعتبر الصين داعمة لروسيا في الأزمة حتى الآن، وترغب الصين أيضا في عدم المساس بالمصالح الأمنية الروسية كما تعارض توسع التكتلات العسكرية مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وسلط بوتين الضوء قبل وقت قصير من رحلته على صداقة روسيا مع الصين وشي جين بينج خلال مقابلات مع وسائل الإعلام الحكومية الصينية.

ويتوجه الرئيس الروسي إلى بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي ستقام مساء الجمعة في الاستاد الوطني في بكين، المعروف باسم "عش الطائر".

يشار إلى أنه بسبب التوترات المستمرة مع الصين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل، فرضت دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، والتي بموجبها ستشارك فرقها في الألعاب، لكنها لن ترسل أي سياسيين أو ممثلين رسميين.

وفي الوقت ذاته، أعطى وزيرا خارجية روسيا سيرجي لافروف والصين وانج يي إشارة إلى وحدة الموقف في أعقاب محادثات تحضيرية مساء الخميس.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أنه خلال المحادثات بين الوزيرين نسق الجانبان موقفهما بشأن الأزمة الأوكرانية وأفغانستان وكوريا الشمالية وغيرها من القضايا الدولية والإقليمية.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية عن وانج قوله إن "الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتعميق الصداقة العريقة والتنسيق الاستراتيجي الشامل بين البلدين".

وتابع أن الصين تعتزم "دعم الإنصاف والعدالة دوليا" وجلب المنافع لشعبي البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الوزيرين عارضا بشكل مشترك "تسييس" الرياضة وأي محاولة لخلق مواجهات بين المعسكرات والتكتلات الدولية.

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