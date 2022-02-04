استقالة رئيس وزراء أيرلندا الشمالية على خلفية بروتوكول التجارة لما بعد "البريكست"

المصدر: أ ف ب

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أعلن رئيس وزراء آيرلندا الشمالية بول غيفان أمس الخميس استقالته على خلفية الترتيبات التجارية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسط دعوات لإجراء انتخابات مبكرة في الإقليم البريطاني.

وقال غيفان للصحافيين عقب اندلاع خلاف جديد حول حركة البضائع بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا، "يمثل اليوم نهاية ما أعتبره امتيازا حظيت به في حياتي".

وكان رحيل غيفان متوقعا مع تهديد زعيم حزبه الديمقراطي الوحدوي جيفري دونالدسون بتقويض الحكومة في بلفاست احتجاجا على الترتيبات التجارية المتفق عليها بين لندن وبروكسل.

وتم تصميم ما يسمى بروتوكول أيرلندا الشمالية لمنع دخول البضائع غير الخاضعة للرقابة من بريطانيا إلى السوق الأوروبية الموحدة عبر باب خلفي تمثله أيرلندا المجاورة العضو في الاتحاد الأوروبي.

لكن الحزب الديمقراطي الوحدوي والأحزاب الوحدوية الأخرى الموالية لبريطانيا تعارض البروتوكول بشدة بحجة أن الحدود على البحر الأيرلندي أضعفت ارتباط أيرلندا الشمالية بالمملكة المتحدة.

ومع رحيل غيفان اضطرت نائبته ميشيل أونيل من حزب "شين فين" القومي المؤيد لإيرلندا للاستقالة أيضا بموجب شروط اتفاق السلام عام 1998 الذي أنهى ثلاثة عقود من العنف الطائفي في أيرلندا الشمالية.

يأتي هذا التطور قبل وقت قصير من الانتخابات المحلية في /مايو والتي يبدو أن الـ "شين فين" سيحقق فوزا فيها.

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