إعصار "باتسيراي" يهدّد موريشيوس ومدغشقر وريونيون الفرنسية.. فيديو

المصدر: البيان

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ازداد إعصار باتسيراي المداري حدة، حيث من المتوقع أن يمر شمال جزيرة موريشيوس في المحيط الهندي، وسيضرب وسط مدغشقر بعد ظهر بعد غد السبت، بحسب "يورونيوز"

وأكد نظام الإنذار والتنسيق العالمي من الكوارث إلى تصنيف باتسيراي ضمن الفئة 4. ووصلت سرعة الرياح إلى 231 كيلومترا في الساعة صباح أول أمس الأربعاء.

وقد حذرت مديرية الأرصاد الجوية في مدغشقر البحارة وأصدرت تنبيهات بالأعاصير في 16 منطقة من المتوقع أن تكون في مسار العاصفة.

ويملك إعصار باتسيراي القدرة على التكثيف في الـ 48 ساعة القادمة، مما يشكل تهديدات خطيرة على موريشيوس ومدغشقر ومقاطعة ريونيون الفرنسية لما وراء البحار.

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