بايدن يعلن مقتل زعيم داعش بعد غارة أمريكية في سوريا

المصدر: البيان

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن رسمياً مقتل تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القريشي خلال العملية التي نفذتها قوات أمريكية الليلة الماضية في شمال غربي سوريا.

وأكد بايدن أن العملية التي نفذتها قوات أمريكية الليلة الماضية في شمال غربي سوريا أسفرت عن "إزاحة زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القريشي من أرض المعركة".

وقال بايدن إن عملية لقوات خاصة أمريكية لمكافحة الإرهاب في شمال غرب سوريا اليوم الخميس استهدفت زعيم تنظيم داعش، وأضاف أنه سيتحدث عن العملية في تصريحات لاحقة اليوم.

وأضاف في بيان "بفضل مهارة وشجاعة قواتنا المسلحة، أزحنا عن ساحة المعركة أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، زعيم تنظيم داعش. عاد كل الأمريكيين من العملية بسلام".

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