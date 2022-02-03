روسيا تبدأ إجراءات ضد وسائل إعلام ألمانية كرد على حجب بث "آر تي"

المصدر: وكالات

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أكدت الخارجية الروسية، الأربعاء، أن ألمانيا حجبت بث قناة "آر تي" الناطقة بالألمانية على الرغم من حصولها على الترخيص المطلوب لمزاولة العمل وفق الاتفاقية الأوروبية للتلفزيون العابر للحدود، التي ألمانيا طرفا فيها.

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أنه "تم اتخاذ هذا القرار على الرغم من حقيقة أن وسائل الإعلام تعمل على أساس رخصة البث عبر الأقمار الصناعية الصادرة عن صربيا في امتثال كامل للاتفاقية الأوروبية للتلفزيون العابر للحدود، والتي تعد ألمانيا طرفا فيها أيضا".وأعلنت الهيئة المعنية بالرقابة على وسائل الإعلام في ألمانيا (MABB)، اليوم، حظر بث قناة (RT DE) الروسية الناطقة باللغة الألمانية في البلاد بدعوى "عدم امتلاكها الرخصة المطلوبة" لمزاولة العمل.

واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليقها على القرار، أن "ألمانيا تراجعت عن التزاماتها في مجال حماية حرية التعبير، وليس لدى موسكو ما تخجل منه، ردت بالمثل على تصرفات برلين".

وأبلغت الهيئة الألمانية (MABB) شركة ( RT DE Productions) والتي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها، هذا القرار في إخطار رسمي سلم اليوم، يبين أن حظر بث القناة يأتي "ضمن إطار دعوى رفعتها الهيئة في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي".

وبحسب "RT" اعتبرت الهيئة الألمانية أنها "الهيئة الأوروبية الوحيدة المختصة لترخيص بث RT DE في البلاد".

ويشمل قرار الحظر منع البث عبر كل من قمر (Eutelsat) والتلفاز الذكي ومنصة ( Odyssey) وتطبيق "RT" الرسمي.

وأشارت المصادر إلى أن شركة "RT DE Productions" لديها إمكانية تقديم طعن ضد هذا الإجراء في غضون أربعة أسابيع من تاريخه.دورها، أكدت قناة "RT DE" أن رخصة البث التي حصلت عليها في صربيا في ديسمبر الماضي حتى عام 2029 تمنحها حق البث في ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، بناء على قوانين التكتل الأوروبي السارية في مجال الإعلام.

وكانت هيئة الرقابة الألمانية قد ألزمت الشركة المشغلة للقمر الصناعي (Eutelsat 9B) بوقف بث "RT DE" عبر منصتها في البلاد بتاريخ 22 ديسمبر 2021 .

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد حذر في وقت سابق، من أن موسكو قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات للرد على هذا الحظر، ما لم تتخل حكومة ألمانيا عن قرار الحظر عبر القمر الصناعي.

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