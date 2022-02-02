توافق بين جونسون وبوتين على إيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية

المصدر: أ ف ب

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توافق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم "الأربعاء" على ضرورة إيجاد "حلّ سلمي" للأزمة الأوكرانية، وفق ما أعلن داونينغ ستريت إثر مكالمة هاتفية بينهما.

وقال متحدّث باسم رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إنّ جونسون وبوتين اتفقا على التزام "روح من الحوار" في ظلّ التوتّرات الراهنة بهدف "ايجاد حل سلمي".

وأضاف أنّ الزعيمين "اتّفقا على أنّه ليس من مصلحة أحد حصول تصعيد"، مشيراً إلى أنّ رئيس الوزراء البريطاني حذّر الرئيس الروسي من أنّ "أيّ توغّل روسي آخر في أوكرانيا سيشكّل خطأ مأسوياً في التقدير".

ولفت البيان إلى أنّ جونسون وبوتين شدّدا خلال محادثتهما على أهمية الحوار بين بلديهما حول موضوعات مثل التغيّر المناخي وأفغانستان والبرنامج النووي الإيراني.

وأضاف أنّهما "اتفقا على تطبيق روح الحوار هذه في مواجهة التوتّرات الحالية من أجل إيجاد حلّ سلمي".

من جهتها، قالت موسكو إن بوتين ندّد في محادثته مع جونسون برفض حلف شمال الأطلسي تبديد المخاوف الأمنية الروسية.

وقال الكرملين في بيان إنّ بوتين تحدّث عن "عدم رغبة حلف شمال الأطلسي بالتعاطي في شكل ملائم مع المخاوف المشروعة لروسيا" في ما يتّصل بأمنها.

وحشدت روسيا منذ نهاية 2021 قوات عسكرية يصل عديدها إلى مئة ألف جندي عند حدودها مع أوكرانيا على ما تفيد الدول الغربية التي تتهم موسكو بالإعداد لغزو هذا البلد.

إلا ان موسكو تنفي أي نية في هذا الاتجاه، مطالبة في الوقت نفسه بضمانات أمنية خطية من بينها عدم ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ووقف توسّع الحلف شرقا ولا سيما إلى الجمهوريات السوفياتية السابقة.



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