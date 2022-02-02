سلاح العقوبات.. هل يضر روسيا وحدها؟

المصدر: دبي - أمجد عرار

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بات واضحاً أن رد الغرب على أي عمل عسكري روسي في أوكرانيا ينحصر بفرض مزيد من العقوبات، إذ إن كل أصحاب القرار في الغرب لا يتحدثون عن «خيار عسكري» ينذر بعواقب خطيرة على أمن واستقرار العالم. لكن مع ذلك، تبدي موسكو امتعاضاً متزايداً من جانبها وتؤكد أن أي عقوبات أمريكية قد تؤدي إلى قطع العلاقات بين موسكو وواشنطن، فضلاً عن تأكيدها بأن مثل هذه العقوبات لن تضر بها وحدها.

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا حذر اليوم (الأربعاء) من أن فرض أي عقوبات على موسكو لن يضر بروسيا وحدها، وسيستدعي الرد عليها.

وأشار في مؤتمر صحافي عقده بمناسبة انطلاق فترة رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي، إلى أن بلاده «تعلمت كيفية التعايش مع مبدأ فرض العقوبات»، بحسب ما نقلت قناة «آر تي» الروسية.

وقال: إنه يتمنى من الغرب أن «يتحلى بالمنطق بما يكفي لعدم الإقدام على مثل هذه الخطوة، لأنها ستستدعي رداً جوابياً من روسيا».

ورداً على سؤال حول التهديدات الغربية بفرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، أجاب: «بالطبع سنرد»، لافتاً إلى أن روسيا تعرضت لعقوبات مختلفة في كثير من الأحيان لدرجة أنها لم تعد تحصيها.

واشنطن التي تلوح بفرض العقوبات تؤكد أن هذه الخطوة في حال اللجوء إليها ستؤلم روسيا، مستبعداً أن يكون لها تأثير على الاقتصاد الأمريكي. كبير المسؤولين الاقتصاديين في البيت الأبيض قال في الـ 20 من الشهر المنقضي إن «أي عقوبات تُفرض على روسيا بسبب عدوانها على أوكرانيا لن تمس الاقتصاد الأمريكي على نحو خاص، بالرغم من أن إدارة بايدن تركز على أي تأثير محتمل على النفط بشكل عام».

وفي حوار مع شبكة (سي. إن. إن)، قال رئيس المجلس الاقتصادي الوطني برايان ديس: إن «التدابير المتاحة لدينا والتي نعمل مع حلفائنا عن كثب لتطبيقها ستفرض ثمناً باهظاً بمرور الوقت على الاقتصاد الروسي، وستفعل هذا بطريقة تخفف من التأثير على الاقتصاد العالمي والأمريكي».

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