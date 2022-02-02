40 قتيلاً في هجوم على مركز للنازحين في الكونغو الديمقراطية

المصدر: أ ف ب

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قُتل 40 شخصًا على الأقل مساء أمس الثلاثاء في هجوم بأسلحة بيضاء شنّه عناصر ميليشيات على مركز للنازحين في إيتوري في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أفادت مصادر متطابقة الأربعاء.

وأعلن "مرصد الأمن في كيفو" ومقرّه الولايات المتحدة، في تغريدة أن "40 مدنيًا على الأقلّ قُتلوا بأسلحة بيضاء في الليلة الماضية في بلين سافو" في إقليم دجوغو، فيما أكّد مسؤولون محليون ومصادر من المجتمع المدني أن حصيلة القتلى تخطّت الـ50 قتيلًا.

وأعلن المتحدث باسم الجيش في ايتوري الملازم الأول جول نغونغو، من جهته، عن مقتل 21 شخصًا.

ويُشتبه في أن تكون ميليشيا "تعاونية تنمية الكونغو" (كوديكو)، التي تؤكّد أنها تدافع عن قبيلة لندو في مواجهة قبيلة هيما والجيش، قد قامت بالهجوم.

وأحصى "مرصد الأمن في كيفو" في ثمانية أيام فقط بين نهاية نوفمبر ومطلع ديسمبر 2021، مقتل 123 مدنيًا على الأقلّ لا سيّما في مخيّمات للنازحين.

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