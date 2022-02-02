بالفيديو.. طرد زعيم بريطاني من البرلمان بعد مطالبته جونسون بالاستقالة

المصدر: البيان

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تصاعد الجدل والخلاف داخل مجلس العموم البريطاني على خلفية الحفلات التي نظمها رئيس الوزراء بوريس جونسون، في مقره الرسمي، في وقت كان البريطانيون يخضعون لقواعد صارمة على خلفية جائحة كورونا.

وتصدر إيان بلاكفورد، زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي، مجلس العموم بإثارته الجدل أكثر من مرة والذي نهض من مكانه مرارا وردد جملة "يجب أن يستقيل"، في إشارة إلى جونسون الذي كان موجودا في الجلسة حينها. وفقاً لموقع "سكاي نيوز عربية".

وقال بلاكفورد: "إن الشعب يعرف أنه لا يمكن الوثوق بهذا الرجل بعد الآن، وعليه أن يستقيل الآن".

لكن النائب البريطاني لم يكتفي بالإدلاء برأيه مرة واحدة، بل كرر ذلك مرارا، ما دفع رئيس البرلمان ليندسي هويل إلى تنبيه أكثر من مرة، وخاصة انتقاء الكلمات المناسبة للحديث في البرلمان.

وبعدما كرر بلاكفورد حديثه، أمر رئيس البرلمان البريطاني بطرده.

وكان البرلمان البريطاني يناقش في جلسة تقرير سو غراي، كبيرة الموظفين في ديوان جونسون، الذي خلص إلى أن الحفلات التي نظمت في "10 داونيغ ستريت" تمثل فشلا ذريعا، بحيث يصعب تبريرها.

ومن المرجح أن يؤدي التقرير دورا في تحديد مستقبل الحياة السياسية لبوريس جونسون، خاصة أنها تظهر انتهاكه للقواعد التي أجبر الآخرين على الالتزام بها.

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