مقتل شرطيين بالرصاص في ولاية فرجينيا الأمريكية

المصدر: د ب ا

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قُتل اثنان من شرطة إنفاذ القانون في الحرم الجامعي بكلية بريدجووتر في ولاية فرجينيا الأمريكية بالرصاص الثلاثاء.

وقالت شرطة الولاية إن مطلق النار رهن الاحتجاز، بحسب محطة (سي بي إس نيوز) الأمريكية.

ولم يتسن التعرف بعد على الدافع وراء إطلاق النار.

يأتي هذا بعد أن أعلنت الشرطة مقتل طالب وإصابة آخر في إطلاق نار خارج مدرسة في مدينة ريتشفيلد بولاية مينيسوتا الأمريكية.

وذكرت (سي بي إس نيوز) مساء الثلاثاء أن المشتبه بهم فروا من مكان الحادث وما زالت السلطات تبحث عنهم.

وأوضحت المحطة أن الشرطة تعاملت مع بلاغ بوقوع إطلاق النار ولدى وصولها وجدت الطالبين على الرصيف. وتم نقلهما إلى مستشفى محلي، حيث توفي طالب متأثرا بجراحه.

وقال قائد شرطة ريتشفيلد جاي هينثورن في مؤتمر صحفي إن الطالب الآخر لا يزال في حالة حرجة.

وتم إغلاق المدرسة وكذلك المدارس المجاورة.



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