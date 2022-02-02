«كورونا».. سباق اللقاحات والمتحوّرات

المصدر: دبي - أمجد عرار

ت + ت - الحجم الطبيعي

سباق محموم يجري بين متحورات فيروس كورونا، ومراكز إنتاج اللقاحات في عدد من دول العالم، ففي الولايات المتحدة، ابتكر علماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا حبوباً بديلة للقاح كورونا، وتقوم بدور اللقاح نفسه ولكن من دون حقن.

ويقول العلماء إن «نيدل فوبس»، إنّه يمكن أن تأخذ يوماً ما بديلاً للقاح كورونا في شكل حبوب. ووفقاً لتقرير جريدة «ديلي ميل»، اقترب الآن فريق من الخبراء الأمريكيين من توفير طريقة بديلة لإيصال اللقاحات الخاصة بـ «كورونا» من خلال حبة قابلة للهضم.

وطوّر الفريق في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا حبة بحجم ثمرة التوت، ويقولون إنها يمكن أن تنقل الرنا المرسال، وهي التقنية التي تستخدمها شركتا موديرنا وفايزر في اختباراتهم على «كورونا»، وتعتمد على الكود الجيني من الحمض النووي للفيروس إلى آلية صنع البروتين في الخلية.

لقاح الأنف

وإذا كان الاختراع الأمريكي الجديد يقدم لنا لقاحاً يعطى بالفم، فإن الخبراء الروس يقدمون نسخة تعطى بالأنف. وقالت يلينا سموليارتشوك رئيسة مركز الدراسات السريرية للأدوية في جامعة سيتشين بموسكو، إنه لم تظهر أية عواقب سلبية لدى المتطوعين خلال اختبار اللقاح الأنفي. وأضافت: «لم نسجل أي ردود فعل سلبية لديهم تجاه هذا اللقاح».

ونوّهت الطبيبة، بأنه تم حتى الآن تطعيم المتطوعين بالجرعة الأولى فقط، وبعد 21 يوماً من التطعيم الأول، سيحصلون على المكون الثاني من اللقاح.

ووفقاً لها، تم حتى الآن تطعيم 6 أشخاص، ومن المقرر بشكل إجمالي تطعيم 100 متطوع في إطار الدراسة المذكورة.

من جانبه، قال رئيس مركز جاماليا الروسي للبيولوجيا المجهرية ألكسندر جينسبورغ، إن اللقاح الروسي «سبوتنيك لايت» يوفر حماية 100 ٪ من متحور «أوميكرون». ونقلت شبكة «روسيا اليوم» تصريحات العالم الروسي الذي قال: «75% من الذين تم تطعيمهم، يتمتعون بأجسام مضادة يمكنها تحييد أوميكرون».

يضيف جينسبورغ: «إذا أخذنا المصل من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح سبوتنيك لايت، ففي غضون ثلاثة أشهر بعد التطعيم، سنرى أن 100 بالمائة منهم يتمتعون بأجسام مضادة قادرة على تحييد الفيروسات».

لقاح فرنسي

أعلنت شركة فالنيفا إس إي رسمياً، أن دراسة مخبرية أظهرت أن الأجسام المضادة في لقاح فالينفا الذي يعطى على ثلاث جرعات تثبت فعالية اللقاح في تحييد «أوميكرون». وقالت إنه تم استخدام أمصال من 30 مشاركاً في المرحلة النصف تجريبية لتحليل تحييد سلالة الفيروس الأصلية ومتحوري دلتا وأوميكرون.

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