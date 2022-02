البحرية الأمريكية تعلن بدء أكبر مناورة عسكرية في الشرق الأوسط

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت البحرية الأمريكية عن بدء أكبر مناورة بحرية في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 60 دولة ومنظمة دولية، من بينها، دولة الإمارات العربية المتحد، والمملكة العربية السعودية ، وتركيا،وإسرائيل، وبقيادة الولايات المتحدة.

وقالت البحرية الأمريكية، في "بيان" نشر علي موقعها الإلكتروني، إن التمرين البحري الدولي المشترك، الذي بدأ الاثنين، بحفل إطلاق في مقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، سوف يستمر لمدة 18 يومًا.

وأوضح البيان أن التمرين المشترك يشمل 9 آلا عنصر وما يصل إلى 50 سفينة وأكثر من 60 دولة شريكة ومنظمة دولية بينها حلف الناتو والإنتربول.

وأظهرت قائمة الدول التي نشرتها البحرية الأمريكية مشاركة إسرائيل وتركيا في المناورة فيما يشارك من الدول العربية السعودية والإمارات والبحرين وعُمان ومصر والأردن والسودان والمغرب وجيبوتي والصومال واليمن.

ونقل بيان البحرية الأمريكية عن براد كوبر، قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية والأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة قوله إن "هذا المستوى من التمثيل يُظهر العزيمة المشتركة في الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد". وأضاف: "هذه فرصة فريدة لزيادة قدراتنا مع تعزيز العلاقات البحرية"، بحسب بيان البحرية الأمريكية.

من جانبها نقلت وكالة الأنباء البحرينية " بنا"، عن ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة قوله : إن "مثل هذه التمارين المشتركة تعزز العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات التي تحد من حرية الملاحة والحفاظ على التدفق الحر للتجارة البحرية في المنطقة والعالم".

