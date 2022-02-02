بعد "مالك" و"نادية".. العاصفة "كوري" تخلف أضراراً كبيرة في هولندا (فيديو)

المصدر: البيان

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تسببت العاصفة "كوري" باصطدام سفينتين أول أمس الاثنين قبالة السواحل الهولندية المطلة على بحر الشمال، وذلك بعد أن اجتاحت أجزاء عدة في شمال أوروبا مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة.

وأدت الرياح القوية إلى اقتلاع أشجار كثيرة في المنطقة وتعطيل حركة المرور، وفق "يورونيوز".

وجاءت العاصفة كوري بعد العاصفتين مالك ونادية اللتين أسفرتا عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص، إضافة إلى تدمير عشرات المنازل.

وكانت العاصفة نادية هبت على عدة مناطق ساحلية في شمال ألمانيا مثل مدينة هامبورغ، مما عطل خدمات القطارات وأثار تحذيرات من حدوث فيضان.

كما غمرت مياه الفيضانات الطرق والمنازل في الدنمارك جراء عاصفة "مالك"، التي ضربت عدة دول أوروبية وكانت أكثر حدة في الدول الاسكندنافية.

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