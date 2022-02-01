الأزمة الأوكرانية.. بوتين يلوم الغرب ويتحدث عن "خطأ أمني"

المصدر: وكالات

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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم "الثلاثاء"، أنه من الخطأ أن يجري تعزيز أمن دولة ما على حساب أخرى، في إشارة إلى أزمة أوكرانيا التي تفاقمت بسبب رفض موسكو انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ويأتي هذا التصريح من بوتين، فيما أكدت الولايات المتحدة مراراً أن من حق أوكرانيا السيادي أن تختار تحالفاتها العسكرية، وهو أمر يثير حفيظة روسيا التي ترفض تمدد الوجود العسكري الغربي شرقا، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وصرح بوتين، خلال مؤتمر صحفي بموسكو، أن بلاده تسعى للحصول على ضمانات أمنية طويلة الأمد، مضيفا أن روسيا لم تتلق الرد المطلوب من الغرب بشأن نقطتين أمنيتين بارزتين.

و أكدت موسكو أنها لن تتراجع في مواجهة التهديدات بفرض عقوبات أمريكية عليها، وقالت السفارة الروسية في واشنطن في حسابها على فيسبوك إن "واشنطن هي من يؤجّج التوترات وليست موسكو".

وأضافت السفارة قائلة "لن نتراجع ونستمع بانتباه للتهديدات بعقوبات أميركية".

وتهدد واشنطن والغرب بفرض عقوبات على روسيا إذا ما اجتاحت أوكرانيا.

وقال الرئيس بايدن إنه مستعد لفرض عقوبات على نظيره الروسي فلاديمير بوتن شخصياً. كما ألمحت واشنطن وبرلين إلى تعطيل خط أنابيب بحر البلطيق "نورد ستريم 2".

في غضون ذلك، لا يُخفي الجانب الأوروبي مخاوفه من تداعيات أي عقوبات محتملة على إمدادات الغاز من روسيا، باعتبار أن موسكو تؤمن ما يصل إلى 40% من الغاز إلى القارة العجوز.

ومنذ نهاية العام الماضي تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا بحشد ما يصل إلى 100 ألف جندي على حدودها الغربية "مع أوكرانيا" تمهيداً لغزوها.



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