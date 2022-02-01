الجيش الإسرائيلي يقصي ضابطين على خلفية مقتل مسن فلسطيني

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الجيش الإسرائيلي إنه أقصى ضابطين وسيوجه اللوم لقائد كتيبة على خلفية مقتل مسن فلسطيني في وقت سابق من هذا الشهر، فيما قال إنه ناجم عن "خطأ أخلاقي وسوء اتخاذ قرار".

عُثر على عمر عبد المجيد أسعد (78 عاما)، وهو مواطن أمريكي أيضا، ميتا بعد أن اعتقلته قوات إسرائيلية في الضفة الغربية يوم 12 يناير.

وخلص تشريح فلسطيني للجثة إلى أنه تعرض لنوبة قلبية مفاجئة ناجمة عن إجهاد على خلفية التعامل معه بخشونة، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

وقال بيان عسكري إسرائيلي أمس الاثنين إن "التحقيق خلص إلى أن الواقعة كانت حادثا خطيرا ومؤسفا"، فيما "تم التوصل إلى أنه لم يكن هناك استخدام للعنف خلال الواقعة باستثناء وقت القبض على أسعد بعد رفضه التعاون".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز