البرازيل: مقتل 18 شخصاً جراء فيضانات وانهيارات أرضية

المصدر: د ب ا

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لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم جراء حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في ولاية ساو باولو البرازيلية، حسبما قال حاكم الولاية جواو دوريا أمس الأحد.

وكتب دوريا على موقع تويتر في منشور أرفق به صور تم التقاطها خلال رحلة جوية للمنطقة المتضررة "أتابع بحزن شديد الضرر الذي حدث بسبب الأمطار الغزيرة في /ساو باولو/".

وأضاف "أقدم تعازيي لعائلات وأصدقاء الـ18 شخصا الذين لقوا حتفهم".

وأفاد موقع "جي 1" الإخباري بأن خمسة من بين القتلى من مدينة "فارزيا باوليستا"، ينتمون إلى عائلة واحدة. وفي مدينة "امبو داس ارتيس" لقي ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة حتفهم.

وقد هطلت الأمطار بغزارة في ساو باولو خلال الأيام القليلة الماضية. وتعد الولاية أكثر الولايات البرازيلية تعددا للسكان، حيث يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة.

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