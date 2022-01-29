العاصفة «مالك» تقتل امرأة في اسكتلندا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفيت امرأة بسبب الرياح القوية التي تسببت فيها العاصفة "مالك" في اسكتلندا، والتي تهب على أجزاء من أوروبا.

وذكرت الشرطة، اليوم، أن المرأة توفيت عندما دفعت الرياح نحوها شجرة لترتطم بالمرأة في مدينة أبردين.

وهبَّت رياح بسرعة تبلغ نحو 140 كيلومتراً في الساعة على الساحل الشرقي لاسكتلندا. وألغيت مباراتان لكرة القدم كإجراء احترازي.

كما تسببت العاصفة في أضرار بشمال إنجلترا. وفي جميع أنحاء البلاد، انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 60 ألف منزل بسبب انقطاع الخطوط.

وفي الوقت نفسه، تستعد الدنمارك لوصول العاصفة.

وفي بلدة فريدريكسوند، تم نقل 20 شخصاً يحتاجون إلى رعاية يومية إلى منطقة آمنة حيث لا يمكن ضمان الرعاية في حالة حدوث فيضانات، وفقاً لما ذكره تليفزيون "تي في 2" اليوم.

وفي جزيرة زيلاند، حيث تقع العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، تم تعليق جميع حركة القطارات الإقليمية تقريباً.

كما شهد شمال ألمانيا ليلة عاصفة. وحذرت هيئة الارصاد الجوية الألمانية من العواصف التي تجلب رياحا عاصفة إلى الساحل وفي النصف الشمالي الشرقي من البلاد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز