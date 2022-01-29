العالم في صور
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عاملات بأحد المناجم في العاصمة البوركينية واغادوغو يصطففن في طابور للحصول على أجرتهن | أ.ف.ب
فلسطيني يحمل اسطوانة غاز وسط طريق مغطى بالثلوج في مدينة الخليل | إي.بي.إيه
انتشار عسكري في العاصمة العراقية عقب الهجوم على مطار بغداد الدولي | أ.ف.ب
كوريون جنوبيون يشاهدون عبر شاشة تلفزيونية في سيئول لقطات لتجربة صاروخية كورية شمالية | أ.ف.ب
سيدة تلتقط صورة لصديقتها أمام معلم مكتوب فيه «أحب أوكرانيا» في العاصمة كييف | إي.بي.إيه
طفل يتلقى جرعة لقاح ضد كورونا بأحد مراكز التطعيم في العاصمة البيروفية ليما | رويترز
مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية عقب سيطرتهم على سجن غويران في الحسكة | إي.بي.إيه