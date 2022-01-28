انهيار جسر بيتسبرغ قبل خطاب بايدن عن البنية التحتية

المصدر: د ب أ

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أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بتعرض جسر رئيس في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية للانهيار، وذلك قبل ساعات من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمدينة اليوم، ليمهر توقيعه على قانون البنية التحتية المقدم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

ونقلت بلومبرغ عن سلطات المدينة قولها، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الجسر انهار صباح اليوم.

وكشفت الصور، التي بثتها شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن حافلة وعدة مركبات توقفت على حافة الجسر المطل على أحد الوديان.

وأضافت بلومبرغ أن الحادث لم يسفر عن أي وفيات، لكنه أسفر عن إصابة 10 أشخاص تم نقل 3 منهم إلى المستشفى.

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